La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Composti chimici che sfrondano le piante' è 'Defoglianti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEFOGLIANTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Composti chimici che sfrondano le piante" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Composti chimici che sfrondano le piante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Defoglianti? Gli defoglianti sono sostanze utilizzate principalmente in agricoltura per facilitare la raccolta delle piante, specialmente in colture come il tabacco, il cotone e alcune colture cerealicole. Questi composti agiscono sulla struttura fogliare, provocando la loro caduta o riducendone la crescita, così da rendere più semplice il lavoro nei campi e migliorare i processi di raccolta. L’impiego di questi prodotti permette di ottimizzare le pratiche agricole e ridurre i tempi di lavoro.

In presenza della definizione "Composti chimici che sfrondano le piante", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Composti chimici che sfrondano le piante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Defoglianti:

D Domodossola E Empoli F Firenze O Otranto G Genova L Livorno I Imola A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Composti chimici che sfrondano le piante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

