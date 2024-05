Significato della soluzione per: Composti chimici che non contengono carbonio

Sono pertanto compresi anidride e acido carbonico e relativi sali, bicarbonati, carbonati e monossido di carbonio (anche se in quest'ultimo composto il carbonio ha numero di ossidazione +2). . Si definisce composto inorganico qualsiasi composto chimico che non contenga atomi di carbonio, o in cui questo elemento abbia numero di ossidazione +4.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: inorganici m pl . plurale di inorganico. Sillabazione: i | nor | gà | ni | ci. Etimologia / Derivazione: vedi inorganico. Sinonimi: minerali. (senso figurato) disorganici, disarmonici, disordinati, incoerenti, incompleti, caotici, sconclusionati, frammentari, slegati, eterogenei. Contrari: organici. (senso figurato) armonici, coerenti, completi, ordinati.