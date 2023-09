Composti chimici per l industria dei profumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Composti chimici per l industria dei profumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALDEIDI

Aromatici, i composti policiclici di muschio, composti macrociclici di muschio. i primi due gruppi hanno trovato ampio utilizzo nell'industria, partendo... Carbonilico") ed è comune ad aldeidi (r-cho) e chetoni r-co-r', dove r o r' sono gruppi alchilici o arilici. nelle aldeidi il carbonile è legato ad almeno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

