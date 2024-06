I composti chimici come l amido e la cellulosa

: Rispetto agli altri glucidi, sono caratterizzati da un gran numero di unità ripetitive, legate insieme per formare molecole grandi e complesse. Si parte da piccole catene lineari di un minimo di 10 unità ripetitive (sotto questo numero si parla di oligosaccaridi) per formare dei polisaccaridi lineari, come ad esempio la molecola della laminarina o dell'amilosio, fino ai cosiddetti polisaccaridi ramificati come, ad esempio, nella molecola del glicogeno. I polisaccaridi costituiscono una classe di composti chimici organici appartenente alla classe più ampia dei glucidi (detti anche carboidrati).

Italiano: Sostantivo, forma flessa: polisaccaridi m pl . plurale di polisaccaride. Sillabazione: po | li | sac | cà | ri | di. Etimologia / Derivazione: vedi polisaccaride .