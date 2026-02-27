Astuti scaltri

Home / Soluzioni Cruciverba / Astuti scaltri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Astuti scaltri' è 'Furbi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FURBI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Astuti scaltri" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Astuti scaltri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Furbi? Le persone che dimostrano di essere in grado di capire rapidamente le intenzioni degli altri e di sfruttare le situazioni a proprio vantaggio vengono spesso considerate particolarmente capaci di usare l'ingegno. Questi individui sanno come muoversi con destrezza tra le opportunità e le insidie, evitando trappole o ostacoli grazie a un’intelligenza pratica e a un’abilità nel leggere le circostanze. La loro capacità di adattarsi e di pensare in modo rapido li rende spesso molto efficaci in diverse situazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Astuti scaltri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Furbi

La definizione "Astuti scaltri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Astuti scaltri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Furbi:

F Firenze U Udine R Roma B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Astuti scaltri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ce ne sono di tre cotteNe sanno una più del diavoloScaltri astutiEspedienti astutiCambiano esteti in astutiGli animali più astutiFurbi e astuti