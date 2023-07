Espedienti astuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espedienti astuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FURBERIE

Significato/Curiosita : Espedienti astuti

Riuscire a catturarlo e, anzi, finendo sempre vittima dei suoi stessi espedienti. beep beep è un velocissimo uccello di colore blu, di piccole dimensioni... File su le furberie di scapino (en) programmazione teatrale di le furberie di scapino / le furberie di scapino (altra versione) / le furberie di scapino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Espedienti astuti : espedienti; astuti; espedienti per uscire da una difficile situazione; espedienti alquanto astuti; espedienti e stratagemmi non naturali; Un misero mascalzone che vive di espedienti ; espedienti provvidenziali; Gli animali più astuti ; Cambiano esteti in astuti ; Il genere letterario spagnolo con popolani astuti ; astuti maneggi; Espedienti alquanto astuti ;

Cerca altre Definizioni