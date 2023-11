La definizione e la soluzione di: Scaltri astuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Scelto per riprodurre foneticamente il termine wily, che significa "scaltro", "astuto". i creatori non hanno mai specificato per cosa stia l'abbreviazione... Ugo Dighero (Genova, 4 ottobre 1959) è un comico e attore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Avveduti e scaltri ; Espedienti astuti ;

Cerca altre Definizioni