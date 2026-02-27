Allontana i vampiri ma non è la prima luce del giorno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Allontana i vampiri ma non è la prima luce del giorno' è 'Aglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGLIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Allontana i vampiri ma non è la prima luce del giorno" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Allontana i vampiri ma non è la prima luce del giorno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Aglio? L'aglio è un ingrediente molto usato in cucina, ma possiede anche proprietà considerate utili per difendersi da entità come i vampiri. La sua forte fragranza è nota per tenere lontano queste creature, anche se non rappresenta la prima luce del mattino che segna l'inizio di un nuovo giorno. La sua presenza in un ambiente può creare un senso di protezione, rendendo più difficile la loro presenza indesiderata. È un rimedio tradizionale che accompagna molte credenze popolari.

La soluzione associata alla definizione "Allontana i vampiri ma non è la prima luce del giorno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Allontana i vampiri ma non è la prima luce del giorno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Aglio:

A Ancona G Genova L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Allontana i vampiri ma non è la prima luce del giorno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

