La prima luce del giorno

: L'alba, in astronomia, è il momento in cui termina il crepuscolo mattutino e sulla Terra arriva il primo raggio di Sole diretto. Questo periodo di tempo è normalmente indicato, più o meno precisamente, nelle effemeridi e nei calcolatori per la navigazione marittima, la previsione meteo, l'osservazione astronomica, ecc, riguardo gli orari di posizione del Sole e della Luna (alba e tramonto), facilmente consultabili on-line su internet. Ma in pratica, è tutto il periodo che corrisponde alla levata del Sole, e che finisce quando il disco solare completo si è elevato sopra l'orizzonte.

Italiano: Nome proprio: Alba f . nome proprio di persona femminile. Etimologia / Derivazione: dal latino albus, bianco . Gaelico scozzese: Nome proprio: Alba . (toponimo) Scozia. . Altri progetti: Wikivoyage contiene informazioni turistiche su Alba.