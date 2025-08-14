Una testa che cresce nell orto
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SOLUZIONE: AGLIO
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Perché la soluzione è Aglio? L'aglio è una pianta aromatica che si sviluppa come una testa composta da diversi spicchi, cresciuti insieme in modo compatto e compatto. Questa testa, che si forma sotto terra, rappresenta una parte centrale della pianta, utilizzata in cucina per il suo sapore caratteristico. La crescita dell'aglio avviene attraverso la formazione di questa testa, che si divide in spicchi più piccoli pronti per essere raccolti e consumati. La presenza di questa testa è un segno evidente del suo sviluppo completo nell'orto.
Una testa che cresce nell orto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aglio
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una testa che cresce nell orto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aglio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una testa che cresce nell orto
- Risposta: AGLIO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Aglio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una testa che cresce nell orto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con cresce: Cattiva erba che cresce lungo le strade