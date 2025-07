Dà sapore alla bruschetta nei cruciverba: la soluzione è Aglio

AGLIO

Curiosità e Significato di Aglio

Vuoi sapere di più su Aglio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Aglio.

Perché la soluzione è Aglio? L'aglio è un bulbo aromatico molto usato in cucina, noto per il suo profumo intenso e il sapore deciso. Dona carattere a molte pietanze, come la classica bruschetta, rendendola più gustosa e invitante. Il suo aroma inconfondibile arricchisce piatti di ogni tipo, diventando un ingrediente fondamentale in molte cucine del mondo. È davvero un tocco speciale per ogni preparazione.

Come si scrive la soluzione Aglio

Non riesci a risolvere la definizione "Dà sapore alla bruschetta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

