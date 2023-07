Mathilde amica e protettrice di Wagner - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mathilde amica e protettrice di Wagner. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Mathilde Wesendonck è stata un'amica e protettrice del compositore tedesco Richard Wagner nel XIX secolo. Mathilde, insieme a suo marito Otto Wesendonck, fornì sostegno finanziario e morale a Wagner durante un periodo cruciale della sua carriera. La relazione tra Mathilde e Wagner è stata oggetto di speculazioni e dibattiti, poiché si è ipotizzato che sia stata una fonte di ispirazione romantica per alcune delle opere di Wagner, in particolare per la sua opera "Tristano e Isotta". La corrispondenza tra Wagner e Mathilde testimonia l'intensa connessione emotiva tra i due, anche se la natura esatta della loro relazione rimane oggetto di interpretazione. Mathilde Wesendonck è diventata una figura significativa nella vita e nell'opera di Wagner, influenzando la sua creatività e lasciando un segno indelebile nella storia della musica.

