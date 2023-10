La dea della mitologia romana protettrice del ritorno dei figli verso i genitori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dea della mitologia romana protettrice del ritorno dei figli verso i genitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ADEONA

Significato/Curiosita : La dea della mitologia romana protettrice del ritorno dei figli verso i genitori

la mitologia greca è la raccolta e lo studio dei miti appartenenti alla cultura religiosa degli antichi greci e che riguardano, in particolare, i loro... greca èraccolta e lo studiomiti appartenenti alla cultura religiosa degli antichi greci e che riguardano, in particolare,loro... Abeona (da abire-andar via) e Adeona (da adire-tornare) sono dee della Mitologia romana comprese nel gruppo dei Di indigetes. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

