Il tempietto che racchiude il Santissimo sull altare

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il tempietto che racchiude il Santissimo sull altare' è 'Tabernacolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TABERNACOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il tempietto che racchiude il Santissimo sull altare" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tempietto che racchiude il Santissimo sull altare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tabernacolo? Il tabernacolo è una piccola struttura che si trova sull'altare e serve a custodire il Santissimo Sacramento, cioè l'Eucaristia consacrata durante la messa. È un elemento importante nelle chiese cattoliche e rappresenta il luogo sacro dove si ripone il pane e il vino trasformati nel corpo e sangue di Cristo. La sua presenza ricorda ai fedeli la presenza reale di Gesù tra loro e invita alla preghiera e alla venerazione. La sua posizione e il suo rispetto sono fondamentali nella liturgia.

La definizione "Il tempietto che racchiude il Santissimo sull altare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tempietto che racchiude il Santissimo sull altare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Tabernacolo:

T Torino A Ancona B Bologna E Empoli R Roma N Napoli A Ancona C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tempietto che racchiude il Santissimo sull altare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

