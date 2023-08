Custodisce le ostie consacrate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Custodisce le ostie consacrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TABERNACOLO

Significato/Curiosita : Custodisce le ostie consacrate

Chiesa di san silvestro, si sollevò da terra il sacro vaso contenente le ostie consacrate ed una di esse rimase sospesa in aria ed iniziò a risplendere di... Dimora. lo stesso argomento in dettaglio: tabernacolo (ebraismo), shekhinah e tempio di gerusalemme. il tabernacolo nell'ebraismo era un santuario trasportabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

