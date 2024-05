Un armadietto con l Eucaristia

Sostantivo

Curiosità su: Nella tradizione ebraica e cristiana il tabernacolo (in latino tabernaculum, diminutivo di taberna dal significato di "dimora") è il luogo della casa di Dio presso gli uomini. Comunemente, nelle lingue moderne, con tabernacolo si intende una struttura a forma di scatola presente in tutte le chiese cattoliche e di altre confessioni cristiane nella quale sono conservate le ostie consacrate dopo la celebrazione eucaristica. Il termine tabernacolo è utilizzato anche come sinonimo per le edicole sacre o edicole votive (definite nel nord est d'Italia anche coi nomi di capitelli o santelle) che proteggono un'immagine sacra oggetto di culto, sia all'interno delle chiese, sia lungo le strade, sulle facciate delle case, o nelle campagne.

tabernacolo ( approfondimento) m sing (pl.: tabernacoli)

(religione) , (cristianesimo) , (architettura) cappelletta dove sono dipinte le immagini di Dio e dei Santi (religione) , (cristianesimo) baldacchino che sovrasta gli altari principali (religione) , (cristianesimo) ciborio (antico) tenda, padiglione (marina) cupolino metallico dove è posta la chiesuola della bussola

Sillabazione

ta | ber | nà | co | lo

Pronuncia

IPA: /taber'nakolo/

Etimologia / Derivazione

dal latino tabernaculum che der. da taberna cioè "baracca fatta di tavole di legno, bottega"