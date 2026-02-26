La stabilisce lo skipper

SOLUZIONE: ROTTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La stabilisce lo skipper" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La stabilisce lo skipper". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rotta? La rotta rappresenta il percorso che un navigatore decide di seguire durante un viaggio in mare. È determinata in base alle mete desiderate, alle condizioni atmosferiche e alle correnti marine. Lo skipper, responsabile della barca, traccia e adatta questa direzione per garantire sicurezza e efficienza. La scelta della rotta richiede attenzione e esperienza, poiché influisce sulla durata e sulla riuscita dell'intera traversata. La pianificazione accurata è fondamentale per un viaggio senza imprevisti.

La definizione "La stabilisce lo skipper" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La stabilisce lo skipper" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rotta:

R Roma O Otranto T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La stabilisce lo skipper" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

