La Soluzione ♚ Lo regge lo skipper

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Lo regge lo skipper. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TIMONE

Curiosità su Lo regge lo skipper: reale lo skipper" In ambito nautico il timone è l'organo direzionale dell'imbarcazione. Il timone di un'imbarcazione può essere costituito da una superficie sagomata, in legno o metallo, incernierata a poppa (tramite gli "Agugliotti" con le "Femminelle") o incastellato sotto l'opera viva a poppa e azionato attraverso sistemi oleo-meccanici-funicolari, e in grado di compiere spostamenti angolari intorno a un asse verticale. Una ruota di un timone stilizzata è rappresentata nel carattere Unicode U+2388 ().

