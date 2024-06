I Pisani subirono quella della Meloria

: Rotta – strumento musicale medievale Rotta – comune tedesco della Sassonia-Anhalt Rotta aerea – termine generico per indicare una rotta ATS o più specificamente un'aerovia Rotta navale – termine generico per indicare il percorso di una nave o di un aeroplano Rotta (rottura) – apertura prodottasi negli argini di un corso d'acqua per svariati motivi (fase di piena, cedimento di parte di un argine, ecc) Rotta (battaglia) – fase di dispersione disordinata di un fronte militare da parte di uno dei bellingeranti a seguito di grave sconfitta in battaglia .

Italiano: Aggettivo, forma flessa: rotta f sing . femminile singolare di rotto. Sostantivo: rotta ( approfondimento) f (pl.: rotte) . (aeronautica) (marina) itinerario prestabilito di navi o aerei da un porto o da un aeroporto all'altro, con o senza scalo. (militare) sinonimo di disfatta. Voce verbale: rotta . participio passato femminile singolare di rompere. Sillabazione: ròt | ta. Pronuncia: IPA: /'rotta/ .