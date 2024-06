Lo stabilisce l interior decorator

: L'arredamento è «l'arte e la tecnica di conformare con vari elementi (divisori, mobili, suppellettili ecc. ) gli ambienti interni al fine di renderli più funzionali e confortevoli». Questa tecnica mantiene, quindi, uno stretto e imprescindibile rapporto con l'attività di disegno degli spazi, che, a sua volta, non può fare a meno della progettazione degli arredi. Come tecnica progettuale, è definita anche architettura degli interni.

Italiano: Sostantivo: arredo m (pl.: arredi) . (arte) (architettura) (falegnameria) (tecnologia) insieme di oggetti e mobili che servono per rendere un ambiente piacevole e facile da usare. (per estensione) ornamento. (senso figurato) orgoglio, vanto. Voce verbale: arredo . prima persona singolare dell'indicativo presente di arredare. Sillabazione: ar | rè | do. Pronuncia: IPA: /ar'rdo/ .