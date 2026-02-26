Spiriti folletti tedeschi

Home / Soluzioni Cruciverba / Spiriti folletti tedeschi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spiriti folletti tedeschi' è 'Elfi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELFI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spiriti folletti tedeschi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spiriti folletti tedeschi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Elfi? Gli elfi sono creature magiche presenti nelle leggende tedesche, spesso rappresentate come piccoli esseri con poteri sovrannaturali. Sono associati a boschi, prati e luoghi nascosti, dove si aggirano con agilità e mistero. Queste figure sono spesso protagoniste di racconti popolari, dove dimostrano scherzi o aiutano gli esseri umani in modo imprevedibile. La loro presenza alimenta l’immaginazione e le tradizioni di molte culture locali, contribuendo a mantenere vive storie di magia e meraviglia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Spiriti folletti tedeschi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Elfi

Per risolvere la definizione "Spiriti folletti tedeschi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spiriti folletti tedeschi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Elfi:

E Empoli L Livorno F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spiriti folletti tedeschi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I saggi e longevi personaggi della Terra di Mezzo, creati da TolkienGenietti della mitologia nordicaGli spiriti folletti nordiciGli spiriti folletti della mitologia germanicaGli spiriti folletti della mitologia scandinavaColonia per i TedeschiLo dicono brindando i Tedeschi