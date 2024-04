La Soluzione ♚ Gli spiriti folletti nordici

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ELFI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Gli spiriti folletti nordici: Tradizione popolare alcune leggente sui folletti locali, chiamati bragola e pelus di kongau. questi folletti sono esseri di piccola statura dalle lunghe... Un elfo è una creatura soprannaturale presente nella mitologia e nei folclori germanici e nella mitologia norrena. Nelle cultura medievale dell'Europa nord-occidentale generalmente si pensava agli elfi come ad esseri dotati di poteri magici e di una bellezza soprannaturale, e che ricoprivano un ruolo di ambivalenza nei confronti della gente comune, dunque capaci di aiutare ma anche ostacolare. Tuttavia, i dettagli di queste credenze variano considerevolmente nel tempo, creando varianti sia nelle culture pre-cristiane che in quelle cristiane. La parola elfo si trova in tutte le lingue germaniche e sembra che originariamente significasse ...

