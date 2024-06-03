Gli spiriti folletti della mitologia germanica

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gli spiriti folletti della mitologia germanica' è 'Elfi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELFI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli spiriti folletti della mitologia germanica" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli spiriti folletti della mitologia germanica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Elfi? Gli elfi sono figure della mitologia germanica spesso rappresentate come spiriti o folletti, dotati di caratteristiche sovrannaturali e di un aspetto aggraziato. Questi esseri sono considerati intermedi tra il mondo umano e quello degli spiriti, spesso associati a luoghi naturali come boschi, ruscelli e montagne. La loro presenza è legata a miti e leggende che narrano di incontri misteriosi e di poteri magici capaci di influenzare la vita degli uomini. La loro immagine continua a suscitare fascino e mistero.

In presenza della definizione "Gli spiriti folletti della mitologia germanica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli spiriti folletti della mitologia germanica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Elfi:

E Empoli L Livorno F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli spiriti folletti della mitologia germanica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

