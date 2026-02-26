Salvare la vita a un condannato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Salvare la vita a un condannato' è 'Graziare'.

SOLUZIONE: GRAZIARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Salvare la vita a un condannato" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Salvare la vita a un condannato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Graziare? Graziare significa concedere clemenza a qualcuno che ha ricevuto una condanna definitiva, spesso sospendendo o annullando la pena. Questa decisione rappresenta un atto di misericordia che può cambiare il destino di una persona, offrendo una seconda possibilità. La grazia può essere concessa per motivi umanitari o per ragioni di giustizia. Attraverso questo gesto si evita che una condanna severa porti a un tragico epilogo, permettendo a un individuo di ricominciare.

Per risolvere la definizione "Salvare la vita a un condannato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Salvare la vita a un condannato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Graziare:

G Genova R Roma A Ancona Z Zara I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Salvare la vita a un condannato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

