Bustino femminile che assottiglia la vita - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : GUEPIERE

la guêpière è un bustino femminile allungato con reggicalze e chiuso sulla schiena con una serie di ganci o lacci che assottiglia la vita. la guepiere... guêpière è un bustino femminile allungato con reggicalze e chiuso sulla schiena con una serie di ganci o lacci che assottiglia la vita. la guepiere alterna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Un bustino femminile con reggicalze fra; bustino femminile; Il nome femminile che si anagramma in asino; Celebre personaggio femminile di Corrado Guzzanti; Un canale riproduttivo femminile animale; Al femminile galleggia al maschile striscia; Un bustino femminile con reggicalze fra; assottiglia re con i denti; assottiglia to alle estremità; In un senso assottiglia re, nell altro semplificare; Si assottiglia lavandosi; Le... passate del falegname per assottiglia re; Li evita l astemio; Dare uno scossone rivita lizzante; Condurre una vita di fatica: tirare la; Applicato al collo di recipienti evita le colature; Il film di Scorsese del 1997 sulla vita dell attuale Dalai Lama;

