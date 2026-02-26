Privare per pubblica utilità

Home / Soluzioni Cruciverba / Privare per pubblica utilità

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Privare per pubblica utilità' è 'Espropriare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESPROPRIARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Privare per pubblica utilità" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Privare per pubblica utilità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Espropriare? Il concetto si riferisce all'atto di togliere temporaneamente o definitivamente un bene a un individuo o a un ente, generalmente per motivi di interesse collettivo. Questa azione viene compiuta dallo Stato o da autorità competenti al fine di realizzare opere pubbliche o garantire servizi essenziali alla comunità. Sebbene possa suscitare controversie, è uno strumento previsto dalla legge per favorire lo sviluppo e il benessere della collettività.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Privare per pubblica utilità nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Espropriare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Privare per pubblica utilità" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Privare per pubblica utilità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Espropriare:

E Empoli S Savona P Padova R Roma O Otranto P Padova R Roma I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Privare per pubblica utilità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Espropriata per pubblica utilitàPossono essere motivati da ragioni di pubblica utilitàAuto pubblicaPrincipio di utilitàUn responsabile nell amministrazione pubblica