Espropriata per pubblica utilità - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : REQUISITA

Significato/Curiosita : Espropriata per pubblica utilita

Repubblica italiana statuente che la proprietà privata può essere espropriata per pubblica utilità. lo stesso art. 42 trova fondamento in combinato disposto con... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. i requisiti di sistema di un software sono l'insieme di hardware, sistema operativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Espropriata per pubblica utilità : espropriata; pubblica; utilità; pubblica re: dare alle; Un assemblea legislativa della Repubblica ; pubblica le Guide verdi; pubblica zione diffamatoria; Governava la Repubblica di Venezia; Un modo di parlare privo di senso o utilità ; Spazio di imprecisata utilità ; Utilitaria Nissan; Vantaggio, utilità ; Un raggio di grande utilità ;

