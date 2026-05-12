Lo è un commissario specificatamente nominato dalla pubblica amministrazione

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è un commissario specificatamente nominato dalla pubblica amministrazione' è 'Ad Acta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AD ACTA

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Perché la soluzione è Ad Acta? La locuzione latina

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è un commissario specificatamente nominato dalla pubblica amministrazione". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Lo è un commissario specificatamente nominato dalla pubblica amministrazione nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ad Acta

Quando la definizione "Lo è un commissario specificatamente nominato dalla pubblica amministrazione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è un commissario specificatamente nominato dalla pubblica amministrazione" conferma che la soluzione 'Ad Acta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ad Acta

A Ancona D Domodossola A Ancona C Como T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è un commissario specificatamente nominato dalla pubblica amministrazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ad Acta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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