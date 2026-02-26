Un gioco con i carichi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un gioco con i carichi' è 'Briscola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRISCOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gioco con i carichi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gioco con i carichi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Briscola? La briscola è un gioco di carte molto popolare in Italia, che richiede abilità e strategia. Si gioca generalmente in due o più persone, utilizzando un mazzo di carte italiane o francesi, e l’obiettivo è accumulare più punti degli avversari attraverso prese e mosse astute. La conoscenza delle varie carte e delle loro potenzialità è fondamentale per riuscire a vincere. La partita può durare anche a lungo, creando momenti di sfida e divertimento tra i partecipanti.

Un gioco con i carichi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Briscola

Quando la definizione "Un gioco con i carichi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gioco con i carichi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Briscola:

B Bologna R Roma I Imola S Savona C Como O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gioco con i carichi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

