La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il gioco di carte in cui ci sono i carichi' è 'Briscola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRISCOLA

Curiosità e Significato di Briscola

Approfondisci la parola di 8 lettere Briscola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Briscola? Il briscola è un tradizionale gioco di carte italiano molto popolare, che si gioca con un mazzo di 40 carte e richiede abilità nel gestire i carichi, ovvero le carte più forti del seme di briscola. È un passatempo coinvolgente che combina strategia e fortuna, ideale per divertirsi in compagnia. Una vera e propria istituzione nel panorama dei giochi di carte italiani.

Come si scrive la soluzione Briscola

Hai trovato la definizione "Il gioco di carte in cui ci sono i carichi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

