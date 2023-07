Un gioco di carte con i carichi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gioco di carte con i carichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BRISCOLA

Significato/Curiosità : Un gioco di carte con i carichi

Il gioco di carte con i carichi o briscola è un classico gioco di carte che coinvolge due o più giocatori. In questo gioco, viene utilizzato un mazzo di carte italiane o spagnole, e il valore delle carte è determinato dalla loro gerarchia. Lo scopo del gioco è accumulare il maggior numero possibile di punti, che vengono assegnati durante le varie mani. Durante ogni mano, i giocatori cercano di vincere le carte degli altri giocatori utilizzando carte di valore superiore o sfruttando la briscola, che è la carta più potente del mazzo. La briscola è selezionata all'inizio di ogni partita e può essere una delle quattro semi presenti nel mazzo. Il gioco richiede strategia, astuzia e una buona dose di fortuna per poter vincere. È un passatempo popolare e divertente, che può essere giocato in famiglia o tra amici.

