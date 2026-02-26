Dino storico portiere della Juventus

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dino storico portiere della Juventus' è 'Zoff'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZOFF

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dino storico portiere della Juventus" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dino storico portiere della Juventus". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Zoff? Zoff è stato uno dei più grandi portieri nella storia del calcio italiano, noto per la sua lunga carriera e le sue straordinarie prestazioni con la Juventus. La sua abilità nel parare i tiri più difficili e la calma sotto pressione hanno contribuito a numerosi successi del club torinese. È ricordato anche per aver guidato la nazionale italiana verso vittorie importanti, dimostrando leadership e talento. La sua presenza tra i pali ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello sport.

La soluzione associata alla definizione "Dino storico portiere della Juventus" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dino storico portiere della Juventus" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Zoff:

Z Zara O Otranto F Firenze F Firenze

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dino storico portiere della Juventus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

