L Angelo che è stato portiere di Juventus e Inter - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Angelo che è stato portiere di Juventus e Inter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERUZZI

Significato/Curiosita : L angelo che e stato portiere di juventus e inter

angelo peruzzi (blera, 16 febbraio 1970) è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, campione del mondo... peruzzi, p. 145. peruzzi, il doping e quel gol fantasma: "ora posso dire la verità...", su gazzetta.it, 16 luglio 2015. ^ stefano cieri, ora peruzzi aspetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L Angelo che è stato portiere di Juventus e Inter : angelo; stato; portiere; juventus; inter; Un angelo vicino al trono di Dio; Fu salvato da un angelo ; Diffusero il Vangelo ; L angelo che guarda le spalle; Il Vangelo degli Arabi; Che versa in grave stato di bisogno materiale; Detestato inviso; Il dipartimento della Tv di stato che produce film; Piccolo stato del Centramerica; Lo stato con le Bocche di Cattaro; Il Malgioglio che è stato portiere dell Inter; Auto a due portiere ; Sovrasta la testa del portiere ; L Enrico portiere del Cagliari scudettato; La posiziona il portiere prima della punizione; Jose : fu centravanti di Milan e juventus ; Un appellativo della juventus ; Il Giampiero opinionista TV tifoso della juventus ; La juventus l ha vinta 14 volte; Gioca il derby con la juventus ; Non l ha mai conosciuta I inter ; Si risolve inter pretando lettere e figure; inter pretò Niagara; Un tipico uccello dei mari inter tropicali; Vernice impiegata per inter ni e per esterni;

