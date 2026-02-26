Città dell Emilia nota anche per la Certosa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città dell Emilia nota anche per la Certosa' è 'Parma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città dell Emilia nota anche per la Certosa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città dell Emilia nota anche per la Certosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Parma? Parma è un’affascinante cittadina situata in Emilia-Romagna, famosa non solo per la sua storia e architettura, ma anche per la presenza di un importante complesso monastico. Questa città vanta un patrimonio artistico di grande valore e un ricco patrimonio culturale, che si riflette anche nella sua tradizione culinaria. La sua atmosfera tranquilla e il centro storico ben conservato attirano visitatori da tutto il mondo, rendendo Parma un luogo ricco di fascino e tradizione.

La soluzione associata alla definizione "Città dell Emilia nota anche per la Certosa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città dell Emilia nota anche per la Certosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Parma:

P Padova A Ancona R Roma M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città dell Emilia nota anche per la Certosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

