Vi nacque Toscanini nei cruciverba: la soluzione è Parma

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi nacque Toscanini' è 'Parma'.

PARMA

Curiosità e Significato di Parma

La soluzione Parma di 5 lettere

Perché la soluzione è Parma? Parma è una città italiana famosa per la sua storia, l’arte e la gastronomia, in particolare il prosciutto e il formaggio Parmigiano Reggiano. È anche nota come luogo di nascita di grandi artisti e musicisti, tra cui il celebre direttore d’orchestra Arturo Toscanini. La città rappresenta un patrimonio culturale e culinario di grande valore, simbolo di eccellenza italiana nel mondo.

Come si scrive la soluzione Parma

Se "Vi nacque Toscanini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

