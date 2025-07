La città dell Abruzzo nota per i confetti nei cruciverba: la soluzione è Sulmona

SULMONA

Curiosità e Significato di Sulmona

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Sulmona, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sulmona? Sulmona, nel cuore dell'Abruzzo, è famosa in tutto il mondo per i suoi confetti, dolci tradizionali simbolo di festa e serenità. Questa città storica vanta una lunga tradizione nella produzione di zuccherini colorati e gustosi, apprezzati per la loro qualità artigianale. Visitare Sulmona significa immergersi in un patrimonio di sapori autentici e cultura antica, rendendola una meta imperdibile per gli amanti delle dolcezze tradizionali.

Come si scrive la soluzione Sulmona

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città dell Abruzzo nota per i confetti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

U Udine

L Livorno

M Milano

O Otranto

N Napoli

A Ancona

