La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La città con più Afghani' è 'Kabul'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KABUL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città con più Afghani" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città con più Afghani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Kabul? Kabul, capitale dell'Afghanistan, è conosciuta per la grande presenza di persone provenienti da diverse regioni del paese. La città si distingue per la sua popolazione numerosa di afghani, che risiedono e contribuiscono alla vita quotidiana del luogo. Le sue strade sono animate da mercati, tradizioni e cultura locale, rendendo Kabul un centro nevralgico di storia e identità nazionale. In questa città si mescolano passato e presente, creando un ambiente unico e ricco di storia.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La città con più Afghani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città con più Afghani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Kabul:

K Kappa A Ancona B Bologna U Udine L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città con più Afghani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

