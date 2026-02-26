Il caso dopo il gen. e il dat.

Home / Soluzioni Cruciverba / Il caso dopo il gen. e il dat.

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il caso dopo il gen. e il dat.' è 'Acc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il caso dopo il gen. e il dat." corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il caso dopo il gen. e il dat.". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il caso dopo il gen. e il dat. nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Acc

La definizione "Il caso dopo il gen. e il dat." compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il caso dopo il gen. e il dat." conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Acc:

A Ancona C Como C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il caso dopo il gen. e il dat." permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Accidenti... in breveAccusativo abbrevIl quarto caso latino abbrevIl caso dopo il gen e il datIl caso latino che segue gen e datIl caso latino tra gen. e acc.Segue i casi gen e datPrecede gen e dat