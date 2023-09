Il caso dopo il gen e il dat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il caso dopo il gen e il dat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACC

Significato/Curiosita : Il caso dopo il gen e il dat

Concordato con esso nel caso retto dalla posposizione. in particolare: le posposizioni clitiche possono reggere il dat, il gen o l'avv; le posposizioni... Gestione della circolazione ferroviaria acc – codone adenina-citosina-citosina che codifica per la treonina acc – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

