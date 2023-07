Segue i casi gen e dat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segue i casi gen e dat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACC

Mts'erlad. in alcuni contesti vengono utilizzate le forme estese dei casi dat, gen, str e avv, ottenute tramite l'aggiunta del suffisso -a alle desinenze descritte... Gestione della circolazione ferroviaria acc – codone adenina-citosina-citosina che codifica per la treonina acc – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

