SOLUZIONE: FENICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L antico popolo che adorava la dea Astarte" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antico popolo che adorava la dea Astarte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Fenici? I Fenici erano un'antica civiltà che si stabilì lungo le coste del Mediterraneo, riconosciuta per le loro abilità commerciali e artistiche. Ritenevano importante la devozione a diverse divinità, tra cui Astarte, dea della fertilità e dell'amore. La loro cultura si sviluppò grazie alle rotte marittime che collegavano diverse regioni, facilitando scambi e influenze culturali. La presenza di insediamenti e reperti archeologici testimonia il loro ruolo di mediatori tra popoli antichi.

La soluzione associata alla definizione "L antico popolo che adorava la dea Astarte" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antico popolo che adorava la dea Astarte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Fenici:

F Firenze E Empoli N Napoli I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antico popolo che adorava la dea Astarte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

