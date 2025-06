Seguace allievo nei cruciverba: la soluzione è Discepolo

DISCEPOLO

Curiosità e Significato di Discepolo

Perché la soluzione è Discepolo? Discepolo indica una persona che segue e impara da un maestro o guida, spesso in ambito religioso, filosofico o scolastico. È qualcuno che si dedica allo studio e alla crescita personale sotto la guida di un esperto. Essere discepolo significa essere in cerca di conoscenza e saggezza, seguendo un percorso di formazione e approfondimento. In sostanza, rappresenta l'allievo devoto e motivato nel suo cammino di apprendimento.

Come si scrive la soluzione Discepolo

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

E Empoli

P Padova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

