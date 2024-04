La Soluzione ♚ Chino a faccia in giù La definizione e la soluzione di 5 lettere: Chino a faccia in giù. PRONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chino a faccia in giu: Alessandro Proni (Roma, 28 dicembre 1982) è un ex ciclista su strada italiano, professionista dal 2007 al 2013. Figlio di Umberto Proni, ciclista dilettante vincitore di numerose gare a cavallo degli anni 60-80, è sposato con Luana Bastianelli, sorella di Marta Bastianelli, e ha due figlie, Rebecca e Ludovica. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Alessandro Proni (Roma, 28 dicembre 1982) è un ex ciclista su strada italiano, professionista dal 2007 al 2013. Figlio di Umberto Proni, ciclista dilettante vincitore di numerose gare a cavallo degli anni 60-80, è sposato con Luana Bastianelli, sorella di Marta Bastianelli, e ha due figlie, Rebecca e Ludovica. proni f sing

plurale di prono Sillabazione prò | ni Etimologia / Derivazione vedi prono Altre Definizioni con proni; chino; faccia; Umilmente inchinati; Chini a faccia in giù; È sempre chino sui libri; Chine a faccia in giù; China a faccia in giù; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Chino a faccia in giù

PRONI

P

R

O

N

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Chino a faccia in giù' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.