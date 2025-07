Là, la capra crepa nei cruciverba: la soluzione è Sotto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Là, la capra crepa' è 'Sotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOTTO

Curiosità e Significato di Sotto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sotto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sotto.

Perché la soluzione è Sotto? SOTTO indica una posizione inferiore rispetto a qualcosa di superiore. Può riferirsi a un luogo fisico, come qualcosa che si trova più in basso, o a un concetto astratto, come un punto di partenza o una condizione di inferiorità. La parola aiuta a descrivere ciò che è sotto o al di sotto di un'altra cosa, rendendola fondamentale per orientarsi e capire le relazioni spaziali o gerarchiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Là la capra crepaCaratterizza la capraSotto la panca crepaSopra la capra campaUn animale come la pecora e la capra

Come si scrive la soluzione Sotto

Stai cercando la risposta alla definizione "Là, la capra crepa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R R G H I G I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GHIRIGORI" GHIRIGORI

