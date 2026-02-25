Ha per capitale Managua

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha per capitale Managua

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha per capitale Managua' è 'Nicaragua'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NICARAGUA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha per capitale Managua" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha per capitale Managua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Nicaragua? Il paese situato nell’America centrale, noto per le sue città coloniali e paesaggi vulcanici, ha come principale centro urbano la città di Managua. Questa capitale rappresenta il cuore politico, economico e culturale della nazione. La sua posizione strategica e la storia ricca si riflettono nelle tradizioni e nello sviluppo del territorio. La popolazione locale contribuisce alla vitalità del paese, che si distingue anche per il suo patrimonio naturale e le sue risorse.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ha per capitale Managua nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Nicaragua

La definizione "Ha per capitale Managua" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha per capitale Managua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Nicaragua:

N Napoli I Imola C Como A Ancona R Roma A Ancona G Genova U Udine A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha per capitale Managua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La Nazione con ManaguaConfina con la Costa RicaLa repubblica del Centro America con ManaguaHa per capitale BamakoLo Stato che ha per capitale LimaHa per capitale DispurEst: ha Dili per capitaleHa per capitale Bruxelles