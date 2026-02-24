Lunghe aste armate di punta

Home / Soluzioni Cruciverba / Lunghe aste armate di punta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lunghe aste armate di punta' è 'Lance'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LANCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lunghe aste armate di punta" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lunghe aste armate di punta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Lance? Una lancia è un'arma lunga dotata di una punta affilata, progettata per essere utilizzata in combattimento o in attività di caccia. Questo strumento, spesso impugnato con entrambe le mani, permette di mantenere le distanze dall'avversario o dalla preda, offrendo un vantaggio in situazioni di duello o di battaglia. La forma allungata e la punta aguzza sono caratteristiche distintive che ne facilitano l'uso efficace e preciso. La sua storia si intreccia con le tecniche di guerra antiche e medievali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lunghe aste armate di punta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lance

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lunghe aste armate di punta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lunghe aste armate di punta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lance:

L Livorno A Ancona N Napoli C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lunghe aste armate di punta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Armi che si scagliavanoAste molto lunghe e sottiliLe vacanze più lungheUna scimmia dalle braccia molto lungheHa la punta di feltroHanno le orecchie lunghe