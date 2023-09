Hanno le orecchie lunghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno le orecchie lunghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEPRI - ASINI

Significato/Curiosita : Hanno le orecchie lunghe

Manto setoso di lunghezza media, solitamente lievemente curvato, e lunghe orecchie. la razza è stata creata nel xx secolo, nonostante abbia origine dal... Il titolo. cima lepri – rilievo dell'appennino abruzzese (monti della laga) isola delle lepri – isola fluviale di san pietroburgo lepri – famiglia storica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Hanno le orecchie lunghe : hanno; orecchie; lunghe; hanno poco senno; Le rose lo hanno spinoso; hanno il naso più lungo; hanno zii o nonni; Le hanno allievi e docenti; Si divide in orecchie tte e ventricoli; Un ronzino con le orecchie mozze; Malattie delle orecchie ; La volpe del deserto dalle lunghe orecchie ; fold tipo di gatto con orecchie piegate ing; lunghe parentesi storiche; Scuola che avvia a lunghe permanenze in mare; lunghe picche da guerra degli antichi macedoni; Il terzo fiume per lunghe zza della Sardegna; lunghe e banali conversazioni;

Cerca altre Definizioni