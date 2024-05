La Soluzione ♚ Armi che si scagliavano La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LANCE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Armi che si scagliavano. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Armi che si scagliavano: Sambuche si avvicinavano, facevano girare con una corda nella direzione richiesta l'estremità della macchina e mediante una molla scagliavano una pietra... Lance Edward Armstrong, nato Lance Edward Gunderson (Plano, 18 settembre 1971), è un ex ciclista su strada, mountain biker ed ex triatleta statunitense. Professionista dal 1992 al 2011, aveva conquistato per sette volte consecutive il Tour de France dal 1999 al 2005. Le vittorie al Tour — come tutti i suoi risultati ottenuti dal 1º agosto 1998 fino alla fine della carriera, tra cui anche la medaglia di bronzo nella prova a cronometro ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 — sono state revocate dall'Unione Ciclistica Internazionale e dal Comitato Olimpico Internazionale tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 in seguito a un'inchiesta condotta ...

