La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Così viene chiamata l ilmenite' è 'Ferrotitanato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERROTITANATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così viene chiamata l ilmenite" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così viene chiamata l ilmenite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ferrotitanato? Il ferrotitanato è un composto chimico formato dall’unione di ferro e titanio, spesso presente in alcune rocce e minerali. Questo minerale si caratterizza per la sua resistenza e per le proprietà che lo rendono utile in diversi ambiti industriali, come la produzione di pigmenti e materiali refrattari. La sua presenza è significativa in geologia e metallurgia, dove viene studiato per le sue applicazioni e caratteristiche specifiche. La sua composizione e struttura ne determinano il comportamento in vari processi.

Quando la definizione "Così viene chiamata l ilmenite" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così viene chiamata l ilmenite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Ferrotitanato:

F Firenze E Empoli R Roma R Roma O Otranto T Torino I Imola T Torino A Ancona N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così viene chiamata l ilmenite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

