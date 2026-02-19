Una scienza che studia gli uomini

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una scienza che studia gli uomini' è 'Antropologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTROPOLOGIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una scienza che studia gli uomini" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una scienza che studia gli uomini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Antropologia? L'antropologia è una disciplina che si occupa di analizzare e comprendere le diverse caratteristiche delle popolazioni umane nel corso della storia e nello spazio. Essa si interessa non solo delle caratteristiche fisiche, come le diversità genetiche e morfologiche, ma anche degli aspetti culturali, sociali e linguistici che definiscono le comunità. Attraverso lo studio delle tradizioni, delle credenze e delle abitudini, l'antropologia cerca di cogliere la complessità dell'esistenza umana e delle sue molteplici espressioni. È un campo che permette di conoscere meglio le origini e le evoluzioni dell'umanità.

La definizione "Una scienza che studia gli uomini" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una scienza che studia gli uomini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Antropologia:

A Ancona N Napoli T Torino R Roma O Otranto P Padova O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una scienza che studia gli uomini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

